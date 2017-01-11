В 2017 году Вологодчину ждут без малого 250 избирательных кампаний! Правда, все они будут местного уровня - городского и поселенческого.
Средняя цена пачки сигарет в РФ в 2017 году с 90 рублей может подняться до 220. Рост цен на табачную продукцию, как сообщили в МВД России, связан с повышением акцизов на них.
С 1 января изменилась стоимость проезда в поездах дальнего и пригородного сообщений. В плацкартных и общих вагонах тарифы по сравнению с прошлым годом увеличены на 3,9%, в купе и СВ средняя индексация составила 5%, а в пригородных электричках за каждый километр пути теперь придется платить 2 рубля 74 копейки, или на 10 копеек больше, чем было в 2016-м.
Рынок потребительских товаров очень чутко реагирует на экономическую ситуацию в стране, курсы валют, уровень инфляции. В наступившем году вологжанам стоит готовиться к тому, что дороже станут не только традиционно продукты питания, но и бытовая техника, стройматериалы и даже компьютерные игры.
Более 200 инфраструктурных объектов появится в области до конца текущего года в рамках проекта «Народный бюджет». Всего на эти цели должно быть выделено 80 миллионов рублей, в том числе 40 миллионов - из региональной казны.
Наступивший год должен стать удачным для села, но поддержку в первую очередь будут получать успешные и стабильно работающие хозяйства области.
«Сделано в России!» - с гордостью говорят о своей продукции работники шекснинского завода «Биотек». И это не просто слова: с 2016 года предприятие официально участвует в одноименном общероссийском проекте по комплексному продвижению экспорта, бизнеса и корпоративной культуры.
Очередные нововведения ждут автовладельцев в этом году и касаются они как изменений в дорожных правилах, так и роста цен на автомобили.Прогнозы 880
На 2017 год бюджет Пенсионного фонда России составит 8,6 триллиона рублей. Правительство страны рассмотрело и приняло ряд мер, направленных на повышение собираемости страховых взносов и снижение зависимости внебюджетных фондов от федеральной казны.
В этом году изменения могут коснуться и закона об ОСАГО. Правда, этот вопрос пока все еще находится в стадии обсуждения: в декабре законопроект был принят Госдумой только в первом чтении. Но депутаты планируют, что поправки в «автостраховку» начнут действовать не позже апреля.Прогнозы 510
В наступившем году Вологодчину ждут интересные концерты «Фестивального лета», увеличение турпотока и сенсационные архивные находки. Планами отрасли культуры в 2017 году с «Красным Севером» поделился начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.
Как старый год проводишь, так новый и проведешь. И если эта народная мудрость верна и для календарей дат, наступивший 2017-й пройдет на Вологодчине под знаком героико-патриотической тематики.
Сегодня, когда экономика страны и Вологодской области в частности, переживает непростые времена, особое значение приобретает уровень государственной поддержки и социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения - ветеранов, детей и многодетных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, одиноких граждан.
С 1 января в России вступил в силу новый вид наказания - принудительные работы. Он станет альтернативой лишению свободы для совершивших преступления небольшой и средней тяжести, срок наказания за которые - от двух месяцев до пяти лет.
Что ждет систему образования Вологодской области в 2017 году? Прогнозами развития поделились специалисты ведомства.
В первых числах января травматолого-ортопедическая служба Вологодской областной детской клинической больницы отметила сразу два знаковых юбилея: полвека исполнилось отделению и 60 лет - заведующему Александру Химченкову.
Для подачи заявления в суд теперь не обязательно являться туда лично. Согласно поправкам в законодательстве отныне это можно сделать в электронном виде.
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры Вологодской области!
В 2017 году на поддержание и развитие сферы здравоохранения бюджетом области предусмотрено 8,3 миллиарда рублей. Дополнительно к тем ресурсам, которые были заложены в бюджет ранее, выделено еще 245 миллионов на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан.
Новогодняя ночь да и все каникулы в целом, как констатируют оперативные службы области, прошли на Вологодчине относительно спокойно. Каких-либо нарушений общественного порядка не зафиксировано. Но все же без происшествий не обошлось. Свою лепту внесли и ударившие морозы.ЧП 1300
Вологодская лыжница Юлия Чекалева впервые в своей карьере вошла в число лучших на самых престижных многодневных соревнованиях зимнего сезона.Лыжный спорт 260
Что интересного ожидает Вологодчину в наступившем 2017 году в сфере развития физической культуры, массового спорта и спорта высоких достижений, читателям «Красного Севера» рассказал олимпийский чемпион, начальник регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Фокичев.
Библиотекарь Любовь Колынина из села Маэкса Белозерского района отмечает юбилей, и поздравить ее будут рады многие.
Рулеты из картофеля «Алу Патра» Ингредиенты: картофель - 4 клубня, зелень (кинза или петрушка), соль, черный перец (молотый), кунжут, растительное масло. Продукты для теста: мука - 1,5 стакана, теплая вода - 0,6 стакана, соль - 1 ч. ложка, по щепотке куркумы и кориандра, растительное масло.
Вот и прошли новогодние праздники. А зима и снежные забавы остаются! Мы по-прежнему ждем от вас фотографий на конкурс о том, как интересно вы проводите одно из самых прекрасных времен года.Конкурс 610