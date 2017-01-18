№ 4 / 18.01.2017

После недавней трагедии в Иркутске в России введен временный запрет повсеместной продажи спиртосодержащих жидкостей, но в нашей области продолжают выявлять предпринимателей, торгующих косметическим лосьоном «Боярышник» и другими суррогатами алкоголя. И это несмотря на то, что на Вологодчине от отравления алкоголем (в том числе и спиртосодержащими жидкостями) в прошлом году скончались более 150 человек - такие данные сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

