Документ был рассмотрен на первой в этом году коллегии областного парламента.
Какие стратегические проекты будут реализованы в Вологодской области в ближайшее время, в каком направлении губернатор области разворачивает внутреннюю политику в регионе - об этом и многом другом он рассказал на состоявшейся 13 января, в День российской печати, встрече с главными редакторами областных и районных газет.Губернатор 450
В минувшую пятницу у старшего сына губернатора Вологодчины родилась дочь. Об этом сам глава региона рассказал в Твиттере.
Ключи от новых квартир получили в минувший четверг 18 белозерских семей, ставших новоселами по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.Жильё 230
В конце декабря прошлого года супруги и партнеры по бизнесу Екатерина и Адалат Кулиевы - учредители ООО «ТИР ЗЕВС», которое занимается аттракционами в хорошо известном вологжанам парке Ветеранов, - были буквально огорошены известием о том, что в услугах их фирмы парк больше не нуждается.
Основные задачи, которые ставило правительство области по исполнению бюджета за 2016 год, выполнены. Прежде всего, речь идет о привлечении в региональную казну дополнительных доходов, а также о проводимой в рамках соглашения с Минфином работе по снижению уровня госдолга.Финансы 240
Экономический совет по поддержке сельхозпроизводителей планируют создать в Вологодском районе.Сельское хозяйство 220
С Нового года тарифы на электроэнергию для населения в Вологодской области не изменились. Подорожание в среднем на 4,9% произойдет только с 1 июля текущего года, поясняет пресс-служба «Вологдаэнергосбыта».
С 1 января в России вступил в силу новый Закон «О государственной регистрации недвижимости». Предполагается, что зарегистрировать свои квартиры, дома и участки теперь будет гораздо проще, так как предусмотрена система «одного окна» и отменены привычные свидетельства о праве собственности.ЖКХ 400
Уже с января жителям Вологодчины начнут приходить обновленные квитанции за коммунальные услуги. Теперь из платежек исключена строка «оплата мест общего пользования».
Ежегодный учет зимующих водоплавающих птиц «Серая Шейка - 2017» прошел в Вологодской области. Считается, что изменение численности и ареалов остающихся на зимовку уток служит индикатором не только экологической обстановки в водоемах, но и социально-экономической ситуации в промышленно развитых муниципалитетах.
Судебная инстанция поддержала требование прокуратуры обязать администрацию Вожегодского района организовать внутрирайонное транспортное сообщение.В области 250
Полтора года назад главой Нюксенского района впервые стала женщина, и, подводя итоги еще одного прошедшего года, можно сделать вывод, что выбор нюксян Нина Истомина оправдала полностью. До кресла руководителя района она много лет возглавляла администрацию села Нюксеница, и накопленный опыт, а также волевой характер и неравнодушное отношение к людям помогают ей решать поставленные задачи, направленные на улучшение жизни населения.В области 270
В ночь с 11 на 12 января пожар полностью уничтожил в Вологде деревянный дом на улице Гоголя, 62. Это здание было знаменито тем, что когда-то по его комнатам ходил генералиссимус Александр Суворов, а во второй половине ХIХ века в нем жила возлюбленная Льва Толстого - прототип героини романа «Война и мир» Лизы Болконской.
Более 50 участников собрали первые на Вологодчине соревнования на финских санях, прошедшие в выходные в Чагодощенском районе.Любопытно 170
После недавней трагедии в Иркутске в России введен временный запрет повсеместной продажи спиртосодержащих жидкостей, но в нашей области продолжают выявлять предпринимателей, торгующих косметическим лосьоном «Боярышник» и другими суррогатами алкоголя. И это несмотря на то, что на Вологодчине от отравления алкоголем (в том числе и спиртосодержащими жидкостями) в прошлом году скончались более 150 человек - такие данные сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Около 40 участников собрал чемпионат Вологодской области по спортивной ловле рыбы на блесну, который прошел 15 января в Кирилловском районе. На Бородаевское озеро съехались разрядники и любители из Вологды, Череповца, Грязовца, Устюжны, Рыбинска и Ярославля.Любопытно 360
В областной филармонии в главный профессиональный праздник работников СМИ назвали победителей конкурса на призы губернатора Вологодской области и лауреатов конкурса имени В. А. Гиляровского. Две почетные награды достались и редакции нашего издания.
Решение об открытии Новолеушинского монастыря было принято 27 декабря 2016 года. Священный Синод Русской Православной Церкви в связи с прошением Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана принял решение открыть Новолеушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь в селе Мякса Череповецкого района. Игуменией обители назначена монахиня Кирилла (Червова).
Его сестра танцевала на балу с маршалом Буденным, а дети прямо из рук Сталина получили по большому яблоку. Об этих и других интересных фактах из жизни нашего земляка, Героя Советского Союза Александра Полянского поведали потомки прославленного полярника, первым из вологжан получившего Золотую Звезду за так называемый мирный подвиг.
Новые машины переданы в больницы восьми районов Вологодской области. «Скорые», поступившие в наш регион в соответствии с распоряжением Правительства РФ, направлены в Усть-Кубинский, Междуреченский, Чагодощенский, Белозерский, Вожегодский, Великоустюгский, Вашкинский и Бабаевский районы.
Необычный документ найден сотрудниками Устюженского краеведческого музея при разборке архива представительницы старинного дворянского рода, преподавателя музыки Натальи Томиловской. В числе прочих ценностей, переданных в дар музею ее ученицей Натальей Смирновой, обнаружено письмо из блокадного Ленинграда, описывающее ужасы военного времени.История 790
Завершена работа над поэтическим выпуском «Верю в святость родных мест», в котором представлены 85 авторов из всех районов и городов Вологодчины. По мнению членов президиума областного совета ветеранов, этот сборник станет достойным подарком к 30-летию организации, которое будет отмечаться весной этого года.
Русская Православная Церковь вспоминает, как Спаситель принял Крещение в водах Иордана. Когда Иоанн Креститель возложил руку на главу Христа, на Него сошел Святой Дух в виде голубя, и с небес раздался глас Бога Отца: «Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Мое благоволение» (Лк. 3, 22). Таким образом миру явилась Пресвятая Троица, потому праздник называется Богоявлением.
Один из самых уважаемых вологодских священников ХХ века протоиерей Александр Беляев и через 50 лет после кончины остается для православных примером духовного служения Богу.
Приход возрождающегося вологодского храма во имя священномученика Власия, епископа Севастийского, приглашает на первую за 91 год Божественную литургию.
Остатки бывшей храмовой живописи середины XIX века обнаружены в Воскресенском кафедральном соборе Вологды, в здании, которое до декабря 2016 года занимала областная картинная галерея. Это произошло при подготовке собора к возобновлению регулярных богослужений.
В областной столице руководитель компании «Мартен-Авто» подозревается в сокрытии более пяти миллионов рублей.
Вологодские полицейские раскрыли разбой, совершенный с применением оружия.
После праздников Вологда оказалась шокирована новостью: девушка замерзла насмерть. Однако причиной смерти вологжанки, чье тело было обнаружено 7 января на улице Мира, стало отравление этиловым спиртом. Таковы результаты предварительного исследования. Обстоятельства смерти девушки сейчас выясняют в Следственном комитете России.
За минувшую неделю в области произошло сразу несколько дорожных аварий со смертельным исходом.
Поклонники большого экрана обсуждают шествие по стране киноэпопеи «Викинг»: в ряде регионов вокруг премьеры плетутся интриги, кто-то жалуется на ущемление прав кинотеатров, и среди зрителей нет единого мнения - хорош или нет этот широко разрекламированный фильм.
Хоккеисты череповецкого «Алмаза» - нападающий Никита Лощенко и защитник Владимир Калугин - в составе сборной «Запада» стали обладателями «Кубка Вызова - 2017».Хоккей 250
Уважаемые читатели «Красного Севера»! Мы вновь обращаемся к вам с огромной просьбой!Читатель - газета 250
Проходят новогодние праздники. Лесная красавица елка, совсем недавно страстно всеми обожаемая, а теперь брошенная и униженная, за ненадобностью отправляется на свалку. Как этого можно избежать?Читатель - газета 120
Знаю, что лоси представляют огромную опасность для автотранспорта и его пассажиров, когда выходят на дорожные трассы, и в газете «Красный Север» много раз писали об этом. Но на днях краем уха услышала разговор соседей-охотников, которые выражали недовольство по поводу того, что лоси еще и сосновые посадки в лесу истребляют. Они говорили также о пользе каких-то еловых коридоров. Хочу об этом прочитать в вашей газете.Читатель - газета 640
Перед Новым годом я покупала сразу много товаров, в том числе банку хорошего кофе. Когда кассир назвала сумму покупки, я была шокирована, что она такая большая. Дома проверила чек и обнаружила, что в нем пробито вместо одной пять банок кофе! Могу ли я потребовать у магазина возврата денег?
Ангелина Трудова
- В супермаркете я купила два пакета молока в пэт-упаковке и положила в сумку. Стала выкладывать товар и с ужасом обнаружила, что шов на одном из пакетов разошелся, и молоко вытекло в сумку. Мало того, что была испорчена сумка (от прогорклого запаха теперь не избавишься), но молоко залило смартфон, который вышел из строя. Могу ли я потребовать от магазина возмещения ущерба?
Елена Коноплева
Основные центры притяжения населения в праздники - продовольственные супермаркеты, которые являются не только источником продуктов, но и конфликтов, о которых нам рассказали сами покупатели. В некоторых ситуациях мы попытались разобраться с помощью компетентных экспертов.
Вот и прошли новогодние праздники. А зима и снежные забавы остаются! Мы по-прежнему ждем от вас фотографий на конкурс о том, как интересно вы проводите одно из самых прекрасных времен года.Конкурс 300