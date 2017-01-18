№4 (27 713) СРЕДА, 18 января 2017

Политика

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№ 4 / 18.01.2017 В области утвердили план реализации Послания Президента

Документ был рассмотрен на первой в этом году коллегии областного парламента.

Законодательство 280
№ 4 / 18.01.2017 Олег Кувшинников: «Я готов отвечать вологжанам глаза в глаза на любой вопрос»

Какие стратегические проекты будут реализованы в Вологодской области в ближайшее время, в каком направлении губернатор области разворачивает внутреннюю политику в регионе - об этом и многом другом он рассказал на состоявшейся 13 января, в День российской печати, встрече с главными редакторами областных и районных газет.

Губернатор 450
№ 4 / 18.01.2017 Олег Кувшинников впервые стал дедушкой

В минувшую пятницу у старшего сына губернатора Вологодчины родилась дочь. Об этом сам глава региона рассказал в Твиттере.

Губернатор 580

Экономика
№ 4 / 18.01.2017 В Белозерске справили новоселье еще 18 семей

Ключи от новых квартир получили в минувший четверг 18 белозерских семей, ставших новоселами по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жильё 230
№ 4 / 18.01.2017 Почему парк Ветеранов стал зоной рискованного предпринимательства

В конце декабря прошлого года супруги и партнеры по бизнесу Екатерина и Адалат Кулиевы - учредители ООО «ТИР ЗЕВС», которое занимается аттракционами в хорошо известном вологжанам парке Ветеранов, - были буквально огорошены известием о том, что в услугах их фирмы парк больше не нуждается.

Ситуация 590
№ 4 / 18.01.2017 Доходы областного бюджета выросли, госдолг - сократился

Основные задачи, которые ставило правительство области по исполнению бюджета за 2016 год, выполнены. Прежде всего, речь идет о привлечении в региональную казну дополнительных доходов, а также о проводимой в рамках соглашения с Минфином работе по снижению уровня госдолга.

Финансы 240
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№ 4 / 18.01.2017 Аграриев объединят в экономический совет

Экономический совет по поддержке сельхозпроизводителей планируют создать в Вологодском районе.

Сельское хозяйство 220
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№ 4 / 18.01.2017 Электроэнергия подорожает с 1 июля

С Нового года тарифы на электроэнергию для населения в Вологодской области не изменились. Подорожание в среднем на 4,9% произойдет только с 1 июля текущего года, поясняет пресс-служба «Вологдаэнергосбыта».

ЖКХ 690
№ 4 / 18.01.2017 Вся недвижимость теперь в «одном окне»

С 1 января в России вступил в силу новый Закон «О государственной регистрации недвижимости». Предполагается, что зарегистрировать свои квартиры, дома и участки теперь будет гораздо проще, так как предусмотрена система «одного окна» и отменены привычные свидетельства о праве собственности.

ЖКХ 400
№ 4 / 18.01.2017 Из квитанций вологжан исчезнет строка ОДН

Уже с января жителям Вологодчины начнут приходить обновленные квитанции за коммунальные услуги. Теперь из платежек исключена строка «оплата мест общего пользования».

ЖКХ 420

Общество

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№ 4 / 18.01.2017 В области пересчитали зимующих крякв

Ежегодный учет зимующих водоплавающих птиц «Серая Шейка - 2017» прошел в Вологодской области. Считается, что изменение численности и ареалов остающихся на зимовку уток служит индикатором не только экологической обстановки в водоемах, но и социально-экономической ситуации в промышленно развитых муниципалитетах.

В области 290
№ 4 / 18.01.2017 В Вожегодском районе восстановят часть автобусных маршрутов

Судебная инстанция поддержала требование прокуратуры обязать администрацию Вожегодского района организовать внутрирайонное транспортное сообщение.

В области 250
№ 4 / 18.01.2017 Нина Истомина: «В Нюксенском районе все движется, живет и шагает вперед!»

Полтора года назад главой Нюксенского района впервые стала женщина, и, подводя итоги еще одного прошедшего года, можно сделать вывод, что выбор нюксян Нина Истомина оправдала полностью. До кресла руководителя района она много лет возглавляла администрацию села Нюксеница, и накопленный опыт, а также волевой характер и неравнодушное отношение к людям помогают ей решать поставленные задачи, направленные на улучшение жизни населения.

В области 270
№ 4 / 18.01.2017 Сгорел дом музы Льва Толстого

В ночь с 11 на 12 января пожар полностью уничтожил в Вологде деревянный дом на улице Гоголя, 62. Это здание было знаменито тем, что когда-то по его комнатам ходил генералиссимус Александр Суворов, а во второй половине ХIХ века в нем жила возлюбленная Льва Толстого - прототип героини романа «Война и мир» Лизы Болконской.

В области 310
№ 4 / 18.01.2017 В Чагоде выбрали самых красивых «финок»

Более 50 участников собрали первые на Вологодчине соревнования на финских санях, прошедшие в выходные в Чагодощенском районе.

Любопытно 170
№ 4 / 18.01.2017 На Вологодчине тоже есть умершие от метанола

После недавней трагедии в Иркутске в России введен временный запрет повсеместной продажи спиртосодержащих жидкостей, но в нашей области продолжают выявлять предпринимателей, торгующих косметическим лосьоном «Боярышник» и другими суррогатами алкоголя. И это несмотря на то, что на Вологодчине от отравления алкоголем (в том числе и спиртосодержащими жидкостями) в прошлом году скончались более 150 человек - такие данные сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Социальная сфера 400
№ 4 / 18.01.2017 Ярославцы обошли вологжан в турнире на Бородаевском озере

Около 40 участников собрал чемпионат Вологодской области по спортивной ловле рыбы на блесну, который прошел 15 января в Кирилловском районе. На Бородаевское озеро съехались разрядники и любители из Вологды, Череповца, Грязовца, Устюжны, Рыбинска и Ярославля.

Любопытно 360
№ 4 / 18.01.2017 Лучших журналистов области наградили в День печати

В областной филармонии в главный профессиональный праздник работников СМИ назвали победителей конкурса на призы губернатора Вологодской области и лауреатов конкурса имени В. А. Гиляровского. Две почетные награды достались и редакции нашего издания.

Событиe 330
№ 4 / 18.01.2017 На Вологодчине открыт третий женский монастырь

Решение об открытии Новолеушинского монастыря было принято 27 декабря 2016 года. Священный Синод Русской Православной Церкви в связи с прошением Преосвященного епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана принял решение открыть Новолеушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь в селе Мякса Череповецкого района. Игуменией обители назначена монахиня Кирилла (Червова).

Православие 380
№ 4 / 18.01.2017 Именем вологжанина названо озеро в Антарктиде

Его сестра танцевала на балу с маршалом Буденным, а дети прямо из рук Сталина получили по большому яблоку. Об этих и других интересных фактах из жизни нашего земляка, Героя Советского Союза Александра Полянского поведали потомки прославленного полярника, первым из вологжан получившего Золотую Звезду за так называемый мирный подвиг.

Голос ветерана 180
№ 4 / 18.01.2017 Районные больницы получат новые «скорые»

Новые машины переданы в больницы восьми районов Вологодской области. «Скорые», поступившие в наш регион в соответствии с распоряжением Правительства РФ, направлены в Усть-Кубинский, Междуреченский, Чагодощенский, Белозерский, Вожегодский, Великоустюгский, Вашкинский и Бабаевский районы.

Здравоохранение 150
№ 4 / 18.01.2017 В Устюжне нашли письмо из блокадного Ленинграда

Необычный документ найден сотрудниками Устюженского краеведческого музея при разборке архива представительницы старинного дворянского рода, преподавателя музыки Натальи Томиловской. В числе прочих ценностей, переданных в дар музею ее ученицей Натальей Смирновой, обнаружено письмо из блокадного Ленинграда, описывающее ужасы военного времени.

История 790
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№ 4 / 18.01.2017 К юбилею организации ветераны выпустят поэтический сборник

Завершена работа над поэтическим выпуском «Верю в святость родных мест», в котором представлены 85 авторов из всех районов и городов Вологодчины. По мнению членов президиума областного совета ветеранов, этот сборник станет достойным подарком к 30-летию организации, которое будет отмечаться весной этого года.

Голос ветерана 200
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№ 4 / 18.01.2017 19 января - Крещение

Русская Православная Церковь вспоминает, как Спаситель принял Крещение в водах Иордана. Когда Иоанн Креститель возложил руку на главу Христа, на Него сошел Святой Дух в виде голубя, и с небес раздался глас Бога Отца: «Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Мое благоволение» (Лк. 3, 22). Таким образом миру явилась Пресвятая Троица, потому праздник называется Богоявлением.

Православие 220
№ 4 / 18.01.2017 Он служил вместе со святым Александром Баданиным

Один из самых уважаемых вологодских священников ХХ века протоиерей Александр Беляев и через 50 лет после кончины остается для православных примером духовного служения Богу.

Православие 260
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№ 4 / 18.01.2017 Первая Литургия

Приход возрождающегося вологодского храма во имя священномученика Власия, епископа Севастийского, приглашает на первую за 91 год Божественную литургию.

Православие 150
№ 4 / 18.01.2017 В Воскресенском соборе Вологды обнаружили «Тайную вечерю»

Остатки бывшей храмовой живописи середины XIX века обнаружены в Воскресенском кафедральном соборе Вологды, в здании, которое до декабря 2016 года занимала областная картинная галерея. Это произошло при подготовке собора к возобновлению регулярных богослужений.

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Происшествия

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№ 4 / 18.01.2017 Налоговая ищет пять миллионов

В областной столице руководитель компании «Мартен-Авто» подозревается в сокрытии более пяти миллионов рублей.

Мошенничество 250
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№ 4 / 18.01.2017 Грабителя нашли по следу на обертке шоколада

Вологодские полицейские раскрыли разбой, совершенный с применением оружия.

Расследование 190
№ 4 / 18.01.2017 Почему молодая девушка оказалась раздетой в лютый мороз?

После праздников Вологда оказалась шокирована новостью: девушка замерзла насмерть. Однако причиной смерти вологжанки, чье тело было обнаружено 7 января на улице Мира, стало отравление этиловым спиртом. Таковы результаты предварительного исследования. Обстоятельства смерти девушки сейчас выясняют в Следственном комитете России.

Случай 1760
№ 4 / 18.01.2017 Погибли четыре человека

За минувшую неделю в области произошло сразу несколько дорожных аварий со смертельным исходом.

Авария 480

Культура
№ 4 / 18.01.2017 Фильм «Викинг» вызвал ажиотаж и споры у вологжан

Поклонники большого экрана обсуждают шествие по стране киноэпопеи «Викинг»: в ряде регионов вокруг премьеры плетутся интриги, кто-то жалуется на ущемление прав кинотеатров, и среди зрителей нет единого мнения - хорош или нет этот широко разрекламированный фильм.

Кино 540

Спорт

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№ 4 / 18.01.2017 Череповчане стали обладателями «Кубка Вызова - 2017»

Хоккеисты череповецкого «Алмаза» - нападающий Никита Лощенко и защитник Владимир Калугин - в составе сборной «Запада» стали обладателями «Кубка Вызова - 2017».

Хоккей 250

Письма
№ 4 / 18.01.2017 Пяжелка просит открытки СССР

Уважаемые читатели «Красного Севера»! Мы вновь обращаемся к вам с огромной просьбой!

Читатель - газета 250
№ 4 / 18.01.2017 С новогоднего бала - на свалку?

Проходят новогодние праздники. Лесная красавица елка, совсем недавно страстно всеми обожаемая, а теперь брошенная и униженная, за ненадобностью отправляется на свалку. Как этого можно избежать?

Читатель - газета 120
№ 4 / 18.01.2017 Могут ли сосновые и еловые посадки страдать от лосей?

Знаю, что лоси представляют огромную опасность для автотранспорта и его пассажиров, когда выходят на дорожные трассы, и в газете «Красный Север» много раз писали об этом. Но на днях краем уха услышала разговор соседей-охотников, которые выражали недовольство по поводу того, что лоси еще и сосновые посадки в лесу истребляют. Они говорили также о пользе каких-то еловых коридоров. Хочу об этом прочитать в вашей газете.

Читатель - газета 640

Полезная информация

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№ 4 / 18.01.2017 Что делать, если в чеке пробили лишний товар

Перед Новым годом я покупала сразу много товаров, в том числе банку хорошего кофе. Когда кассир назвала сумму покупки, я была шокирована, что она такая большая. Дома проверила чек и обнаружила, что в нем пробито вместо одной пять банок кофе! Могу ли я потребовать у магазина возврата денег?
Ангелина Трудова

Клуб потребителя 280
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№ 4 / 18.01.2017 Молоко испортило смартфон

- В супермаркете я купила два пакета молока в пэт-упаковке и положила в сумку. Стала выкладывать товар и с ужасом обнаружила, что шов на одном из пакетов разошелся, и молоко вытекло в сумку. Мало того, что была испорчена сумка (от прогорклого запаха теперь не избавишься), но молоко залило смартфон, который вышел из строя. Могу ли я потребовать от магазина возмещения ущерба?
Елена Коноплева

Клуб потребителя 330
№ 4 / 18.01.2017 В супермаркете: смотри не только на товар, но и под ноги

Основные центры притяжения населения в праздники - продовольственные супермаркеты, которые являются не только источником продуктов, но и конфликтов, о которых нам рассказали сами покупатели. В некоторых ситуациях мы попытались разобраться с помощью компетентных экспертов.

Клуб потребителя 350
№ 4 / 18.01.2017 Конкурс «Зимние забавы» продолжается!

Вот и прошли новогодние праздники. А зима и снежные забавы остаются! Мы по-прежнему ждем от вас фотографий на конкурс о том, как интересно вы проводите одно из самых прекрасных времен года.

Конкурс 300
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 № 138 / 07.12.2016 Канал «Discovery» покажет фильм о живой Вытегре и мертвой Совзе

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Предоставлено: gismeteo.ru

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