Более четырех часов продолжалась прошедшая в Москве очередная пресс-конференция Владимира Путина. В числе тех, кто смог задать свой вопрос главе государства, был и редактор шекснинской районной газеты «Звезда» Сергей Маров.Диалог с властью 670
Жители вашкинской деревни Петухово с нетерпением ждут «своего» года и намерены потчевать гостей пирогами с рыбой.
В местечке Перя Устюженского района вот уже несколько лет работает Музей петуха, созданный при поддержке местных жителей и нашей газеты. Мы постоянно публикуем новости из народного музея, а сегодня расскажем о том, как встречают здесь свой, «петушиный» Новый год.
Если внимательно и регулярно наблюдать за поведением петуха, то можно обнаружить, что эта птица обладает целым рядом весьма характерных черт, о которых мы даже не подозреваем.
Не у каждого в каникулы есть средства, чтобы отправиться в туристическую поездку или даже просто поехать в деревню, чтобы попариться в баньке. Ходить в гости или на популярные в своем городе новогодние мероприятия тоже не всем нравится. Но это не значит, что долгие выходные ничем не запомнятся. Психологи дают советы, как разнообразить праздничную неделю, не имея ни больших денег, ни больших возможностей.Любопытно 340
Департамент лесного комплекса Вологодской области расширил перечень госуслуг в электронном виде.
5209 жителей Вологодской области носят сейчас фамилию Петухов (Петухова) - об этом нам сообщили в информационном центре областного УМВД. Но в уходящем году Петуховы, к сожалению, начали сдавать «позиции» - их рождаемость уменьшилась, да и в брак они стали вступать реже. Возможно, в свой год - Огненного Петуха - Петуховы наверстают упущенное?
Огненный Петух по китайскому календарю требует выполнения целого ряда предписаний.
С петухом в старину связывали немало народных примет и поверий.
Фаворель, кохинхин, брама, доминант, виандот... Вологжанка Татьяна Пономарева держит у себя дома порядка 170 кур и 20 петухов этих, как можно судить по названиям, интересных пород. Так что каждое утро женщины и ее близких начинается с пения голосистого петушиного хора, в котором каждый самец словно соревнуется с другим - кто кого перепоет.
Вологжанин Вадим Блинников держит «символ нового года» в гараже на работе. Он надеется, что его Петя в 2017-м обязательно принесет ему удачу.
Вологжане от мала до велика начали готовить подарки к Новому году. Среди них наиболее популярны петушки, сделанные своими руками.
Не только конфет и кукол, но и слоников, русалок и даже Лериного поцелуя просят в своих предновогодних письмах к Деду Морозу дети все возрастов. Вместе с сотрудниками великоустюгской почты зимнего волшебника мы отобрали выдержки из наиболее интересных посланий.
Российский Дед Мороз специально приехал из Великого Устюга в Центр управления полетами в подмосковный Королев, чтобы в ходе прямого сеанса связи поздравить с наступающим праздником космонавтов и астронавтов 49/50 экспедиции, находящихся на борту Международной космической станции.
Предстоящий 2017 год по восточному календарю станет годом Петуха. Однако именно этот знак, как никакой другой из 12-кратного восточного цикла, имеет прямое отношение к славянской этнографии, русской культуре и истории Вологодчины.
Сразу 92 жизни унесла трагедия ТУ-154 в небе над Черным морем. Понедельник, 26 декабря, в России был объявлен днем общенационального траура. Вместе со всей страной скорбит и Вологодская область. Среди погибших - двоюродный брат жительницы Сокола.
По традиции перед Новым годом принято подводить итоги старого. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рейтинги главных телепроектов, фильмов и сериалов уходящего года, составленные журналом «Телесемь». В каждой номинации остановимся лишь на трех победителях.
Что посмотреть по телевизору в новогоднюю ночь, какому каналу отдать предпочтение, чтобы не пропустить самое интересное? Мы предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных телепередач, подготовленный по материалам Интернета.
Каждый Новый год состоит из самых искренних поздравлений и пожеланий, которые могут распространяться не только на близких людей, но и на весь белый свет - такой уж это волшебный праздник. Вот и наши читатели в своих предновогодних посланиях пишут о том же.
Все оперативные службы в новогодние и рождественские праздники будут трудиться в усиленном режиме. Обратиться туда за помощью можно как со стационарных, так и с мобильных телефонов, там, где берет сотовая связь.
Службы скорой медицинской помощи, отделение экстренной консультативной помощи (санавиация), травмпункты в новогодние каникулы будут работать в том же режиме, что и в будни. Экстренную помощь готовы оказать все стационарные учреждения здравоохранения области.
В связи с январскими праздничными днями пенсии, получаемые через почтовые отделения, выплатят раньше.
Встреча Нового года немыслима без шампанского. Звон бокалов, красивая игра пузырьков, бой курантов - главные символы смены старого года на новый. Ассортимент этого пенного слабоалкогольного напитка сегодня в магазинах огромен, объем продаж тоже. Но все ли мы знаем о нем?
Уходящий год выдался для меня очень непростым: муж ушел к другой женщине, сын бросил учебу в вузе, меня сократили на работе. Но сейчас, подводя итоги года Обезьяны, я нахожу в этих ситуациях и положительные моменты.
В этом году очень важно, чтобы во всем чувствовался особый стиль. Если вы украшаете стол, то необходимо продумать все до мелочей, если гостиную, то также не должно быть ничего лишнего.
Наш фоторассказ о том, как жители Вологодчины умеют развлекаться зимой, набирает обороты. С приближением Нового года количество присланных на конкурс снимков растет как снежный ком. То ли еще будет, когда наступят рождественские каникулы и народ ринется активно и весело отдыхать везде и всюду! Знайте, что «Зимние забавы» на каникулы не уходят. Ждем новых снимков!Конкурс 400