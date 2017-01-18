№ 7 / 25.01.2017

Фотоконкурс «Зимние забавы» собирает вокруг себя все большее количество читателей. Хотим напомнить, что снимки принимаются до 9 февраля, поэтому у всех желающих поучаствовать и победить в нашем конкурсе остается не так уж много времени. Мы по-прежнему ждем фотографий о том, как интересно вы проводите одно из самых прекрасных времен года.