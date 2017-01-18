Комитет является органом исполнительной государственной власти области, основные цели которого - повышение уровня безопасности граждан, защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности, противодействие проявлениям экстремизма, терроризма, межнациональной розни, сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и злоупотребления алкогольной продукцией населением области.
Стратегической целью Департамента социальной защиты населения области является повышение уровня социальной защищенности вологжан - ветеранов, инвалидов, семей с детьми, малоимущих граждан.
Целью деятельности Управления информационной политики является обеспечение на территории области доступности для населения социально значимой информации.
Приоритетными направлениями деятельности Департамента здравоохранения являются улучшение демографической ситуации, достижение устойчивой положительной динамики состояния здоровья жителей области.
Департамент культуры и туризма региона является ответственным исполнителем государственной программы Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015 - 2020 годы». По итогам 2016 года общий объем финансирования программы по Департаменту составил 682 миллиона рублей.
Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области создан на основании постановления Правительства области от 19 января 2015 года и является органом исполнительной государственной власти Вологодской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе в части переданных в установленном законодательством порядке отдельных государственных полномочий Российской Федерации.
Управление наделено полномочиями Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Вологодской области. Осуществляя их, Управление ЗАГС организует свою деятельность по нескольким направлениям, основными из которых являются регистрация актов гражданского состояния, формирование архивного фонда и реализация мероприятий, направленных на укрепление семьи.
Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов, охраняя правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, а также гарантирует свободу экономической деятельности.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов нашей страны. И сделано действительно много. Однако факты нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних со стороны родителей, организаций, органов власти выявляются постоянно и являются предметом деятельности Службы по правам ребенка Правительства области.
Стратегическим ориентиром деятельности в сфере образования в соответствии с государственной программой «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» остается обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качественного образования всех уровней для формирования успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики.
Эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности области, а также реализация полномочий в сфере земельных отношений, ориентированных на развитие региона, - основополагающая цель деятельности Департамента имущественных отношений области.
Как привлечь в вологодское село молодых врачей и аграриев и ликвидировать уже имеющийся дефицит кадров? Именно этот вопрос обсуждался в рамках правительственного часа в ЗСО, посвященного проблемам и перспективам реализации региональной политики в сфере здравоохранения и АПК.Законодательное Собрание области 270
Во время рабочей поездки в Шекснинский район губернатор Олег Кувшинников распорядился выделить из резервного фонда правительства области средства на ремонт переправы, посетил несколько социально значимых предприятий и встретился с юными спортсменами.Развитие 250
Регион в ближайшее время завершит Программу антикризисного управления и переключится на реализацию стратегических федеральных и региональных проектов.Развитие 480
Дома для переселенцев в Харовском районе планируется достроить к марту, а один из домов уже сдан. Как реализуется областная программа переселения в муниципалитете, оценил заместитель губернатора области Виталий Тушинов.
Гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов избран президентом Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области (СПП).
На минувшей неделе ПАО «Северсталь» объявила о подписании договора о продаже еще одного своего зарубежного актива - компании Redaelli, специализирующейся на выпуске высокотехнологичных канатов.
Правительство России упростило процедуру отключения электричества за долги. Если раньше неплательщиков должны были предупредить об отключении два раза - за 20 дней и за три дня, то по новым правилам должников уведомят всего один раз - за 20 дней. Именно такой срок будет предоставлен потребителю для погашения долгов после получения уведомления от ресурсников.ЖКХ 390
Вологодские парламентарии поддержали инициативу Госдумы переложить затраты по присоединению к газовым сетям частных домов в сельской местности на газораспределительные организации. Авторы проекта отмечают, что затраты на подведение газа зачастую оказываются для людей крайне обременительными либо вовсе непосильными.Ситуация 1770
26 января в поселке Майский Вологодского района состоялось открытие необычного объекта малой архитектурной формы - арт-лавки. Ее изготовил и подарил местным жителям кузнец Артем Маршак.Любопытно 580
Под Соколом ликвидировали пожар на свалке твердых бытовых отходов. Об этом рассказал Алексей Степанченко, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Сокольского района.Ситуация 330
Из-за долгов по зарплате коллектив «ПК «Вологодский хладокомбинат» перестал выходить на работу, а предприятие фактически прекратило свое существование. В ближайшее время с опасного производства будет вывезен аммиак из холодильной установки.
С сегодняшнего дня страховые пенсии неработающим пенсионерам вырастут на 5,4%, а в апреле их ждет еще одно небольшое повышение.Социальная сфера 940
Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении законопроект о декриминализации семейного насилия: члены семьи не будут привлечены к уголовной ответственности за побои в отношении друг друга, если при этом они не причинили вреда здоровью и совершили это впервые. Между тем на Вологодчине число выявленных случаев побоев в быту выросло за год на 36%.
Возможность введения нового налога на право сбора грибов и ягод заставила россиян буквально вскипеть от возмущения. Каковы на данный момент перспективы подобного новшества, выяснял наш корреспондент.В стране 5900
Рысаки Людвиг, Лифтинг и Нигрол завоевали «золото» на первом этапе Чемпионата русских троек «Московская зима - 2017».
Столичные искусствоведы заявили, что обнаруженная в Воскресенском соборе Вологды фреска по сюжету картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» представляет огромный художественный и научный интерес.Православие 680
В Вологду прибывает чудотворная икона «Неупиваемая чаша», перед которой молятся об избавлении от пьянства. И получают исцеление!Православие 580
В этом году Государственную итоговую аттестацию пройдут более 12 тысяч школьников, в том числе 460 учеников с ограниченными возможностями здоровья.Образование 280
Новая школа на 150 мест появится в Вытегорском районе в рамках проекта «Корабелы Прионежья». Об этом во время расширенного заседания координационного, медиа-, попечительского и ученого советов вологодского отделения Русского географического общества заявил губернатор Олег Кувшинников.
Ситуация с просроченной задолженностью по выплате заработной платы обсуждалась на заседании межведомственной рабочей группы в правительстве области. В совещании приняли участие представители налоговых и контрольно-надзорных органов, прокуратуры области, УМВД, Пенсионного фонда, Государственной инспекции труда, представители районных администраций.
Никольские школьники пишут письма китайской бабушке, покинувшей Вологодскую область 84 года назад.
Ограничительные мероприятия, связанные с эпидемией гриппа и ОРВИ, в соответствии с постановлением областного правительства вводятся с 1 февраля 2017 года.
В Череповце проводится доследственная проверка по факту гибели женщины, выпавшей 26 января из окна многоэтажного жилого дома. Тело обнаружили соседи.
В Бабаевском районном суде рассмотрят дело о направлении на психиатрическое лечение 10-летнего мальчика. Школьник на глазах у своего друга жестоко расправился с котенком.
На улице Сергея Преминина в областном центре грузовик сбил 87-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, причем делал это на лыжах.Случай 400
Сразу семь человек, все они - жители Ленинградской области, предстали на Вологодчине перед судом за незаконные рубки леса в составе организованной группы. В конце 2015 года ленинградцы организовали криминальный бизнес на территории Чагодощенского района. Ущерб от действий злоумышленников превысил пять миллионов рублей.Из зала суда 250
Вологодское отделение Союза театральных деятелей РФ обнародовало список актеров - соискателей традиционных театральных премий Вологодской области имени Марины Щуко, Алексея Семенова и Анания Бадаева за роли, сыгранные в 2016 году.Театр 280
Театр кукол «Теремок» в этом году отпразднует свой 80-й день рождения. В юбилейном сезоне зрителей ждет несколько премьер. Сейчас артисты готовят новый спектакль «Иван-царевич и Серый Волк». «Красный Север» заглянул за кулисы, чтобы увидеть подготовку к премьере.Театр 250
Минкульт нашел новый способ конкуренции с заполнившим наш кинопрокат западным «кинопопкорном». Предлагается в 1,4 тысячи раз (до пяти миллионов рублей) повысить пошлину за выдачу прокатного удостоверения. Причем российским кинопроизводителям пошлина будет компенсироваться самим государством.
Рекламные ролики фильма «Притяжение» (12+) обещали нам российский боевик про инопланетное вторжение по типу голливудского «Дня независимости», а подарили замечательную неглупую отечественную драму о любви и ненависти к не таким, как ты сам.Кино 720
В «Красном Севере» за 25 января 2017 года было опубликовано письмо кандидата исторических наук Нины Смирновой из Вологды «Есть ли будущее у заброшенных сельских поселений?», с некоторыми фактами которого я не могу согласиться.
870-летие нашей областной столицы грядет в июне нынешнего года. В связи с этим вспомнилось 800-летие Вологды, которое отмечалось в послевоенном 1947 году. Тогда я, сам того не ведая, оказался одним из героев кинохроники, работая старшим помощником капитана на транспортном буксировщике «Псков».Читатель - газета 240
В редакцию нашей газеты участились обращения читателей по поводу случаев мошенничества с помощью так называемых прикольных денег, в которые «играют» не только дети.Читатель - газета 400
Подлива из сосисок. Ингредиенты: сосиски - 5 шт., мука пшеничная - 2 ст. л., бульон - 200 мл, лук репчатый - 2 шт., кетчуп - 2 ст. л., петрушка - по вкусу, соль, специи - по вкусу.Подспорье 620